Ini 8 Stadion Piala Dunia 2022, Ada yang Dibuat dari Ratusan Kontainer

Doha, Beritasatu.com – Putaran final Piala Dunia 2022 akan digelar 21 November-18 Desember 2022 di Qatar. Akan ada delapan stadion yang digunakan, salah satunya terbuat dari ratusan kontainet namun bakal dibongkar setelah perhelatan akbar ini usai yaitu Stadion 974.

Delapan stadion tersebut tersebar di lima kota yakni Doha, Al Khor, Lusail, Al Rayyan dan Al Wakrah. Di Doha terdapat dua venue yakni Stadion 974 dan Stadion Al Thumama Stadium. Kota lainnya yang memiliki dua stadion untuk gelaran Piala Dunia ini yaitu Al Rayyan. Di kota ini terdapat Education City Stadium dan Stadion Ahmad Bin Ali. Al Rayyan sebenarnya tak terlalu jauh dari Doha.

Kota lainnya yang memiliki dua venue adalah Al Wakrah. Di kota tersebut terdapat Stadion Internasional Khalifa, dan Stadion Al Janoub. Kota Losail memiliki Stadion Iconic Losail, sementara di Al Khor terdapat Stadion Al Bayt.

Berikut delapan Stadion Piala Dunia 2022 di Qatar:

1. Stadion Iconik Lusail

Stadion ini terdapat di Kota Lusail yang terletak sekitar 23 kilometer utara Doha, ibu kota Qatar. Memiliki kapasitas 80.000 penonton. Proses penyesuaian stadion ini untuk tempat digelarnya pertandingan Piala Dunia 2022 dimulai pada 2014. Seperti venue lain yang direncanakan untuk Piala Dunia 2022, Stadion Lusail akan didinginkan menggunakan tenaga surya dan memiliki jejak karbon nol.

Konstruksi dimulai pada 11 April 2017. Pembangunan stadion pada awalnya dijadwalkan selesai tahun 2020. Namun target tersebut harus diundur.

Setelah Piala Dunia, stadion ini akan dikonfigurasi ulang menjadi stadion berkapasitas 40.000 kursi. Tempat duduk berlebih akan dihilangkan, dan bagian lain dari bangunan tersebut akan digunakan kembali sebagai ruang komunitas dengan toko-toko, kafe, fasilitas atletik dan pendidikan, serta klinik kesehatan. Stadion Iconic Lusail rencananya akan menjadi tempat 10 pertandingan Piala Dunia 2022, termasuk final.

Pertandingan Piala Dunia di Stadion Lusail:

22 November 2022 13:00 Argentina vs Saudi Arabia (Grup C)

24 November 2022 22:00 Brasil vs Serbia (Grup G)

26 November 2022 22:00 Argentina vs Meksiko (Grup C)

28 November 2022 22:00 Portugal vs Uruguay (Grup H)

30 November 2022 22:00 Arab Saudi vs Meksiko (Grup C)

2 Desember 2022 22:00 Kamerun vs Brasil (Grup G)

6 Desember 2022 22:00 Juara Grup H vs Grup G (16 Besar)

9 Desember 2022 22:00 Perempat final

13 Desember 2022 22:00 Semifinal

18 Desember 2022 18:00 Final

