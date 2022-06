Ucapkan Perpisahan ke Sadio Mane, Salah: Anda Akan Dirindukan

Liverpool, Beritasatu.com - Bintang Liverpool, Mohamed Salah berterima kasih kepada Sadio Mane setelah pemain internasional Senegal itu pindah ke Bayern Muenchen. Sadio Mane telah bergabung dengan Bayern dalam kesepakatan senilai € 41 juta,

Selama lima tahun bersama di Anfield, Salah, Mane dan Firmino menjadi trio menakutkan untuk lini belakang lawan.

Ketiganya membantu sukses The Reds memenangkan Piala FA, Liga Premier, Liga Champions dan Piala Carabao.

Salah berterima kasih pada Sadio Mane atas kemitraan mereka di Merseyside.

"Ini perjalanan yang cukup menyenangkan!" Salah menulis di sebuah posting di akun twitter-nya sambil foto-fto kebersamaannya dengan Mane.

"Terima kasih untuk semua waktu yang menyenangkan dan saya berharap yang terbaik untuk Anda dalam petualangan baru Anda! Anda akan dirindukan oleh kita semua."

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg