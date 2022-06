Piala AFC: Sempat Tertinggal, PSM Bekuk 10 Pemain Tampines

Singapura, Beritasatu.com - PSM Makassar berhasil mengemas kemenangan 3-1 atas Tampines Rovers di Group H AFC Cup 2022 di Our Tampines Hub, Senin (27/6/2022) malam WIB. Sempat tertinggal di menit 29 lewat gol Kyoga Nakamura, PSM mampu bangkit.

Tiga gol balasan dicetak PSM memanfaatkan keunggulan pemain setelah Tampines bermain dengan 10 pemain karena kiper Van Huzein diganjar kartu merah di menit 30. Gol penyama kedudukan dicetak Rizky Eka di menit 46. Dua gol lainnya dicetak oleh Everton Nascimento di menit 78 dan 90+3.

Kemenangan ini membuat Willem Jan Pluim cs jaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sementara Tampines bisa dipastikan telah gugur meski masih menyisakan satu laga.

PSM kini memuncaki Group H dengan empat poin, hasil dari dua pertandingan.

⏰ FT | 🇸🇬 Tampines Rovers 1️⃣-3️⃣ PSM Makassar 🇮🇩



PSM Makassar show grit and resilience as they fight back from a goal down to collect their first three points in Group H as super-sub Everton nets a brace! #AFCCup2022 | #TAMvPSM pic.twitter.com/kzP3fYNsBs