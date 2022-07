16 Tim Sepakbola Siap Bersaing Perebutkan Piala Prabowo

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 16 klub sepakbola usia 16 tahun dari Tanah Air yang merupakan pilihan tim riset Akademi Sepakbola Nusantara akan berlaga dalam Turnamen Sepakbola memperebutkan Piala Prabowo 2022. Turnamen ini akan digelar pada 16-31 Juli 2022 di Lapangan Nusantara Polo Club dan Stadion Pakansari Cibinong Bogor.

Ke 16 klub tersebut adalah Persis Solo, PSLS Lhokseumawe, PSIS Semarang, Tiga Naga FC, Persib Garuda Nusantara, Persipura, Asiop, PSM, PSA Ambon, PSS Sleman, ASIFA, Borneo FC, Maluku Utara FC, Persija Jakarta dan Bintang Timur.

Ke-16 tim ini selain akan mendapatkan hadiah uang pembinaan, juga akan memperebutkan jatah 35 pemain yang akan direkrut dengan mendapatkan bea siswa dan dilatih khusus dibawah pengawasan Akademi Nusantara Bersatu. Nantinya ke-35 pemain ini akan dilatih pelatih yang didatangkan dari Eropa.

Ketua Panitia Pelaksana, Aji Jaya Bintara menjelaskan, visi dari kegiatan Nusantara Open 2022 adalah mencetak generasi emas sepakbola Indonesia melalui metode pelatihan yang berstandar internasional.

"Dari arahan beliau akhirnya kami dengan bapak ketua dewan pengarah berinisiatif untuk menyelenggarakan suatu turnamen yang mengundang The Best of The Best dari akademi di Indonesia oleh karena itu kami memutuskan untuk mengundang 8 Akademi terbaik dan Liga 1 dan 8 Academy yang sudah dikenal luas sebagai penghasil bakat-bakat sepak bola terbaik," papar Aji.

Untuk itu, kepada 16 kontestan ini, pihaknya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Nusantara Open di mana pihaknya akan mewujudkan visi bersama yaitu menyatukan visi sepakbola.

"Makanya teks lainnya sepakbola menyatukan kita jadi kita bersatu untuk melakukan kompetisi pertandingan untuk mencetak Bakat Yang kedua singkat aja dari hasil dari turnamen Nusantara Open ini sesuai dengan arahan dari Pak Prabowo Subianto beliau ingin sekali untuk mengembangkan sepakbola dari bawah dari usia dini untuk mencetak bakat-bakat kompetitif berstandar top Asia yang bisa bermain di liga-liga Eropa dan liga-liga top jadi nanti akan ada lebih siswa untuk 30 sampai 35 pemain," jelasnya.

