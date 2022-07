Liga Inggris: Manchester United Resmi Gaet Tyrell Malacia

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United resmi merekrut bek kiri Belanda Tyrell Malacia dari Feyenoord hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan kontrak satu tahun sekaligus pemain pertama yang direkrut era pelatih Erik ten Hag.

Perekrutan Tyrell Malacia oleh Manchester United diumumkan klub yang bermarkas di Old Trafford itu Selasa (5/7/2022) seperti dikutip Reuters.

Manchester United tidak mengungkapkan nilai transfer Tyrell Malacia tetapi media massa Inggris menyebut biaya transfer untuk pemain berusia 22 tahun itu mencapai 13 juta pound (Rp 233 miliar) ditambah add-ons 1,7 juta pound (Rp 30,5 miliar).

"Perasaan yang luar biasa untuk bergabung dengan Manchester United. Mari nikmati momen ini sebelum saatnya fokus pada masa depan," tulis Tyrell Malacia dalam unggahannya di media sosial Twitter.

Malacia juga mengucapkan perpisahan kepada Feyenoord. "Frenoorders: untuk semuanya. Kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa bersyukurnya saya atas waktu saya di Rotterdam dan dukungan yang selalu saya rasakan. Sampai bertemu lagi," begitu tulis pemain berdarah Curacao dan Suriname ini. ️

Tyrell Malacia menandatangani kontrak di Manchester United.

Jebolan akademi Feyenoord itu telah 50 kali tampil dalam semua kompetisi selama musim 2021-2022 saat Feyenord finis ketiga dalam Liga Belanda Eredivisie dan mencapai final Liga Konferensi, saat mereka kalah melawan AS Roma.

Tyrell Malacia yang lima kali memperkuat timnas Belanda akan bersaing dengan Luke Shaw dan Alex Telles untuk mendapatkan tempat dalam starting lineup United di bawah manajer baru Erik ten Hag.

Manchester United yang finis urutan enam musim lalu dan gagal lolos ke Liga Champions, memulai musim baru Liga Premier di kandang sendiri melawan Brighton & Hove Albion pada 7 Agustus.

