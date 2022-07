Juventus Resmi Gaet Di Maria, Pogba Jalani Tes Kesehatan

Turin, Beritasatu.com - Klub Liga Italia Juventus secara resmi menggaet penyerang sayap Angel Di Maria yang berstatus bebas agen dari Paris Saint-Germain (PSG) pada bursa transfer pemain musim panas ini. Paul Pogba juga telah tiba di markas klub tersebut untuk menjalani uji kesehatan

Dikutip dari Football Italia, Sabtu (9/7/2022), Juventus mengikat Di Maria dengan kontrak berdurasi satu tahun penuh dan Angel Di Maria akan menggunakan nomor punggung 22.

Kedatangan Di Maria ini merupakan transfer besar Juventus pada bursa kali ini. Selanjutnya Bianconeri akan resmi merekrut gelandang Paul Pogba dalam waktu dekat. Mantan pemain Manchester United itu telah tiba di Turin untuk menjalani tes kesehatan.

Your new Argentine’s autograph to sign off the day! 🇦🇷✍️#WelcomeAngel pic.twitter.com/Jb2jZLU3yS