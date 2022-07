Tunjukkan Kostum Baru, MU Ikutkan Cristiano Ronaldo

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United (MU) menunjukkan kostum baru dan mengikutsertakan Cristiano Ronaldo dalam iklannya.

Video kostum baru tetap tidak menjawab keraguan soal masa depan Cristiano Ronaldo di MU. Pemain asal Portugal ini memang diragukan bertahan di klub yang kini ditangani pelatih Erik ten Hag tersebut. PaSebuah kemeja, seperti yang dikatakan klub itu sendiri di media sosial, terinspirasi oleh masa lalu, tetapi juga dibuat untuk masa depan mereka.

Iklan jersey Manchester United tersebut menampilkan rekan satu tim lainnya seperti Marcus Rashford, rekan senegaranya Bruno Fernandes dan mantan pemain Real Madrid Raphael Varane. Cristiano Ronaldo tampil dalam iklan tersebut dengan mengenakan kostum baru saat menaiki tangga.

Di samping mereka, ada gambar-gambar lama, mengingat masa lalu dan perlengkapan mereka dengan wajah-wajah yang familiar seperti Eric Cantona, David Beckam dan Cristiano Ronaldo di musim pertamanya bersama Setan Merah.

Inspired by our past.

Made for our future.#MUFC || @adidasFootball