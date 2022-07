Wayne Rooney Ditunjuk Tangani Klub Amerika DC United

Washington, Beritasatu.com - Mantan striker Timnas Inggris, Wayne Rooney, ditunjuk menangani klub Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat, DC United, Selasa (12/7/2022) atau Rabu WIB.

Pria berusia 36 tahun, yang bermain untuk DC United mulai 2018 hingga 2019, mengundurkan diri sebagai manajer Derby County bulan lalu setelah 17 bulan yang bergejolak yang menyebabkan klub Inggris tersebut terdegradasi ke divisi ketiga di tengah masalah keuangan.

Manajer sementara DC United Chad Ashton akan tetap bertugas hingga Wayne Rooney menerima visa kerjanya, dengan staf kepelatihannya akan diumumkan kemudian.

Wayne Rooney mengatakan mengambil alih sebagai pelatih kepala DC United bukan lah "langkah mundur" setelah klub Major League Soccer (MLS) itu mengonfirmasi penunjukan mantan penyerang Manchester United dan Inggris tersebut pada Selasa.

"Saya telah melihat beberapa artikel, tentu saja di Inggris, mengenai kemungkinan langkah mundur dalam karier manajerial saya," kata Rooney kepada reporters seperti dilansir Reuters. "Saya benar-benar merasa itu agak tidak sopan terhadap liga ini."

Delighted to be back at @dcunited, this time as manager. Looking forward to getting started. 🙌⚫️🔴 #DCU pic.twitter.com/oChKaRhOH6