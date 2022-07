Manchester United Dapatkan bek Lisandro Martinez

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United (MU) telah mengumumkan penandatanganan bek Ajax Lisandro Martinez. Pemain internasional Argentina dengan tujuh caps berusia 24 tahun itu telah menyetujui kontrak lima tahun dengan MU senilai £120.000 per minggu.

Setan Merah telah menyetujui biaya awal £ 46,8 juta dengan Ajax untuk Lisandro Martinez dengan tambahan £ 8,5 juta untuk tambahan, sehingga totalnya menjadi £ 55,3 juta.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez