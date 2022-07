Milan Perpanjang Kontrak Zlatan Ibrahimovic hingga 2023

Milan, Beritasatu.com - Juara bertahan Liga Italia AC Milan resmi memperpanjang kontrak dari striker senior Zlatan Ibrahimovic hingga satu tahun ke depan pada bursa transfer pemain musim panas ini.

"AC Milan dengan senang hati mengumumkan pembaharuan kontrak Zlatan Ibrahimovic hingga 30 Juni 2023 mendatang. Penyerang Swedia itu akan terus mengenakan nomor punggung 11," dikutip dari pernyataan resmi klub, Selasa (19/7/2022).

Meski tidak menjadi pemain utama pada musim lalu karena dibekap cedera, Zlatan Ibrahimovic adalah sosok penting yang membantu pemain muda AC Milan berkembang dan membawa Rossoneri menjuarai Liga Italia 2021/22.

Pada awal bulan ini, dikabarkan pemain berusia 40 tahun itu dikabarkan bersedia menerima gaji yang rendah karena masih ingin bertahan di San Siro meski harus menepi 6 hingga 7 bulan ke depan karena pemulihan operasi cedera lutut.

Pada akhir Mei lalu, Zlatan Ibrahimovic telah sukses menjalani operasi lutut untuk memperbaiki kerusakan dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh cedera ligamen anterior sebelumnya.

Meski tidak bisa diturunkan ketika paruh pertama musim ini, Ibrahimovic masih memiliki ambisi untuk mempertahankan gelar Liga Italia dan berusaha untuk melaju sejauh mungkin di Liga Champions bersama AC Milan.

Pada musim lalu, Zlatan Ibrahimovic tercatat beberapa kali menepi karena cedera sehingga hanya tampil pada 27 pertandingan AC Milan di segala kompetisi serta menyumbangkan 8 gol dan tiga assist dari 1.167 menit bermain..

Selama berkarier menjadi pesepakbola profesional, Zlatan Ibrahimovic tercatat telah bermain di berbagai klub besar Eropa seperti Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, PSG, dan Manchester United sebelum akhirnya kembali membela AC Milan pada Januari 2020 lalu.

📽️ Never satisfied, alwaIZ hungry for more ❤️🖤 #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/fbTXvTP7EW