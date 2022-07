Disambut Hangat, Robert Lewandowski Diyakini Angkat Barca

Barcelona, Beritasatu.com - Kedatangan Robert Lewandowski diyakini akan mengangkat moral Barcelona setelah kekecewaan di dalam dan di luar lapangan dalam beberapa tahun terakhir. Kedatangannya disambut hanya skuad Barcelona yang kini tengah berada di Amerika Serikat.

Setelah tidak mempu bersaing menjadi yang terbaik di Eropa, penandatanganan Robert Lewandowski baru-baru ini oleh Blaugrana telah mengirim pesan ke seluruh benua.

"Barca kembali," adalah kata-kata pertama Robert Lewandowski sebagai pemain Barcelona.

Setelah drama sekian lama, Robert Lewandowski yang kini berusia 33 tahun itu akhirnya bertemu dengan rekan satu tim barunya di Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat.

Mantan pemain Bayern Muenchen itu memperkenalkan dirinya satu per satu kepada para pemain saat mereka makan malam. Beberapa menyambutnya dengan lega, seperti Gerard Pique.

The words of Robert Lewandowski: pic.twitter.com/nx2UCULhiQ

Setelah bertahun-tahun menderita di tangan salah satu striker terbaik di dunia itu, Pique, dan bek Barcelona lainnya, senang memiliki Robert Lewandowski di pihak mereka sekarang.

Presiden Barcelona, Joan Laporta, juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas perekrutan penyerang asal Polandia tersebut.

Setelah berada di bawah tekanan selama beberapa bulan terakhir, dia tahu bahwa pergerakannya dengan pengungkit ekonomi klub dapat dilihat sebagai langkah jenius jika hasil di lapangan mengikuti.

Dia juga tahu apa yang akan terjadi jika terdapat kesalahan.

Sejak diketahui bahwa Robert Lewandowski akan bergabung dengan kamp pelatihan Barcelona di Amerika Serikat, semua mata tertuju pada saat presentasinya akan berlangsung.

Klub telah menggunakan akun media sosial mereka untuk menghasilkan gebrakan yang memuncak ketika striker itu mengumumkan kepindahannya secara online, berpose di stasiun penjaga pantai di pantai Florida.

Welcome to the fam! 💙❤️ pic.twitter.com/9cHcZZKmIo