Disangka Buronan, Gelandang Milan Digeledah Polisi

Milan, Beritasatu.com - Ironis! Gelandang yang ikut membawa AC Milan meraih scudetto, Tiemoue Bakayoko, digeledah polisi kota di Italia itu, karena disangka sebagai orang yang tengah dicari. Bukan itu saja, gelandang asal Prancis itu diperiksa di tengah bidikan pistol polisi.

Tiemoue Bakayoko, yang membantu AC Milan memenangkan Serie A saat dipinjamkan dari Chelsea, dihadapkan pada situasi yang menyedihkan ketika petugas polisi memutuskan untuk menodongkan senjata ke gelandang tersebut dalam apa yang pada akhirnya merupakan kasus kesalahan identitas. Peristiwa ini terjadi di pusat Kota Milan.

Insiden itu ditangkap oleh jurnalis Sport Italia, Tancredi Palmeri, dengan video yang merekam seorang polisi mendorong pesepakbola itu ke mobil polisi dan memaksanya untuk mengosongkan sakunya.

"Rekaman mengejutkan dari Bakayoko Milan di pusat kota Milan yang ditahan di bawah todongan senjata oleh polisi karena diambil untuk orang lain," kata Palmeri di Twitter.

Hal yang mengejutkan, polisi ternyata tidak tahu siapa Bakayoko sebenarnya. Ketika salah satu polisi memberi tahu rekan yang menggeledahnya bahwa itu bukan tersangka tetapi pemain Milan, dan polisi berkata "Siapa?!?"

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5