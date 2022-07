Tambah Daya Gedor, Persija Datangkan Striker Timnas Bahrain

Jakarta, Beritasatu.com - Klub Liga 1 Indonesia, Persija resmi mendatangkan penyerang tim nasional Bahrain, Abdulla Yusuf Helal sebagai sosok impor Asia anyar mulai musim 2022-2023.

Dikutip dari laman Persija di Jakarta, Rabu (20/7/2022), Abdulla dikontrak oleh manajemen "Macan Kemayoran" untuk tiga tahun ke depan.

Pelatih Persija Thomas Doll menyambut baik kedatangan Abdulla. Doll menyebut bahwa pesepakbola berusia 29 tahun itu bisa mempertajam lini serang skuadnya.

"Saya senang akhirnya tim ini sudah komplet. Dia seorang pemain yang memiliki mentalitas tinggi dan saya harap dia bisa menambah variasi serangan tim," ujar juru taktik asal Jerman itu.

Sebelum ke Persija, Abdulla Yusuf Helal tercatat bermain di liga teratas Cheska untuk tim Slovan Liberec dan Slavia Prague.

Slavia Prague merupakan klub yang juga pernah dibela oleh dua pemain asing Persija asal Ceko Ondrej Kudela dan Michael Krmencik.

Proudly present, OUR 🆕 NUMBER 9‼️



Please welcome, Abdulla Yusuf Helal 👆🇧🇭#WelcomeYusuf #ToTheNextLevel #BelieveIn12 #PersijaJakarta pic.twitter.com/I73QDxQpbc