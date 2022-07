Liga Italia: Roma Resmi Gaet Paulo Dybala dari Juventus

Roma, Beritasatu.com - Klub Liga Italia AS Roma telah meresmikan kedatangan penyerang Paulo Dybala yang berstatus bebas kontrak dari Juventus pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari Football Italia, Rabu (20/7/2022), AS Roma mengikat Paulo Dybala dengan kontrak yang berdurasi tiga tahun serta opsi perpanjangan satu tahun dan diyakini pemain asal Argentina itu akan menerima gaji sebesar 6 juta euro (sekitar Rp 91 miliar) termasuk add-ons per musim.

Kedatangan Paulo Dybala ke AS Roma dikabarkan tidak terlepas dari peran pelatih Jose Mourinho yang langsung menghubungi striker berusia dan meyakinkannya untuk bergabung ke Giallorossi.

Resminya Paulo Dybala berlabuh ke Stadion Olimpico pada bursa transfer ini membuat AS Roma berhasil mengalahkan Inter dan Napoli yang sebelumnya turut menaruh minat kepada pemain berusia 28 tahun tersebut.

Sejak awal bulan Juni lalu, Paulo Dybala santer dikaitkan dengan klub Liga Italia lainnya, Inter Milan, dan pada awal bulan ini Napoli turut meramaikan persaingan untuk mendaratkan pemain yang mengawali karier profesional bersama Instituto tersebut.

“As an opponent I have always admired the atmosphere created by the Roma fans - now I cannot wait for the chance to salute them while wearing this shirt.”



💛❤️ Welcome, La Joya! 💎

#ASRoma | @PauDybala_JR