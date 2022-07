Toko Barcelona Kehabisan Huruf W karena Robert Lewandowski

Barcelona, Beritasatu.com - Toko suvenir di klub Barcelona tidak bisa menjual kostum klub itu dengan nama Robert Lewandowski di punggung karena kehabisan huruf W.

Seperti diketahui, Barcelona baru saja merekrut striker Robert Lewandowski setelah penyerang asal Polandia itu dilepas Bayern Muenchen. Robert Lewandowski pun sudah mengikuti latihan pramusim yang dijalani Barcelona yang kini tengah berada di Amerika Serikat.

Di markas Barcelona sendiri, kedatangan Robert Lewandowski, membuat minat fan membeli kostum dengan nama mantan penyerang Borussia Dortmund itu meningkat pesat. Bahkan di toko suvenir klub tersebut pada Rabu (20/7/2022) tidak bisa menjual jersey Barcelona dengan nama Robert Lewandowski.

Hal itu terlihat dari video yang diunggah di Twitter ESPN FC. Video tersebut menunjukkan dialog antara pembeli dengan pelayan di toko suvenir Barcelona. Sang pembeli bertanya, "Mengapa kami tidak bisa membeli kaos Barcelona dengan nama Lewandowski?"

Sang pelayan pun menjawab, "Karena kami tak lagi memiliki huruf W (untuk ditempel di kaos)." Pelayan pun lantas melanjutkan, "Ya karena Lewandowski memiliki dua huruf W dalam namanya. Kami kehabisan (huruf W)."

Sang pembeli pun menyatakan keheranannya, "Anda serius?" Sang pelayan pun mengangguk mengiyakan.

Barcelona sendiri memetik hasil memuskan dalam pertandingan melawan klub Amerika Serikat, Inter Miami. Pasukan Xavi Hernandez menang 6-0 atas klub milik David Beckham tersebut. Enam gol yang bersarang di Inter Miami dilesakkan Pierre Emerick Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay, dan Ousmane Dembele.

Robert Lewandowski tidak diturunkan dalam partai ini meski sudah ikut berlatih.

Setelah sempat ditahan oleh Bayern Muenchen, Lewandowski, akhirnya resmi menjadi pemain Barcelona, pekan ini. "Barca kembali," adalah kata-kata pertama Lewandowski sebagai pemain Barcelona.

Setelah drama sekian lama, Lewandowski yang kini berusia 33 tahun itu akhirnya bertemu dengan rekan satu tim barunya di Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat.

Mantan pemain Bayern Muenchen itu memperkenalkan dirinya satu per satu kepada para pemain saat mereka makan malam. Beberapa menyambutnya dengan lega, seperti Gerard Pique.

