Uji Coba: Raphinha Antar Barcelona Taklukkan Real Madrid

Las Vegas, Beritasatu.com - Penyerang anyar, Raphinha, mengantar Barcelona menaklukkan rival sengit Real Madrid, 1-0, dalam pertandingan uji coba di Las Vegas, Sabtu (23/4/2022) atau Minggu WIB.

Barcelona dan Real Madrid bertarung di depan 61.000 penonton di Stadion Allegiant, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Partai El Clasico ini juga diwarnai penampilan striker Robert Lewandowski dalam debut tidak resminya untuk Barcelona.

Kedua tim menurunkan susunan pemain yang kuat, menunjukkan kedalaman penuh dari regu masing-masing. Namun Barcelona yang sudah memainkan dua pertandingan ke dalam jadwal pramusim sebelum bertemu Real Madrid tampil lebih baik. Sementara bagi Real Madrid, ini adalah pertama kalinya turun bertanding sejak final Liga Champions melawan Liverpool.

Kedua tim sebenarnya imbang dalam penguasaan bola. Namun Barcelona asuhan Xavi Hernandez yang mampu memaksimalkannya dengan lebih baik. Barcelona menciptakan lebih banyak peluang dan benar-benar menguji Thibaut Courtois di gawang Los Merengues. Sebaliknya, Real Madrid gagal menghasilkan upaya yang menghasilkan gol. Tercatat sembilan kali mereka mendapat peluang namun melenceng dari sasaran.

💥 BOOOOOOOOM!!!! GOAL BARÇA! RAPHINHA GETS THE FIRST! 0-1! #ELCLÁSICO 🇺🇸 pic.twitter.com/zDEdmbwEXu