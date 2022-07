Barcelona Kalahkan Chelsea Dapatkan Jules Kounde

Barcelona, Beritasatu.com - Barcelona telah memenangkan perlombaan dengan Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan bek tengah Sevilla Jules Kounde. Kesepakatan akan diumumkan Barca setelah Kounde menjalani pemeriksaan medis.

Pemain Prancis itu bergabung dengan Robert Lewandowski, Raphinha dan Franck Kessie di Camp Nou dalam aktivitas transfer musim panas yang luar biasa bagi raksasa Catalan.

Bos Barca, Xavi tampaknya akan memainkan Kounde bersama bek Denmark Andreas Christensen, yang bergabung dengan Blaugrana ketika kontraknya di Stamford Bridge berakhir pada akhir musim lalu.

Kounde, pemain berusia 23 tahun ini telah menarik banyak minat berkat penampilannya sejak pindah ke Andalusia dari Bordeaux pada 2019.

Bintang yang sedang naik daun ini juga membawa banyak pengalaman di level atas setelah membuktikan dirinya sebagai pemain reguler tim utama saat remaja, membuat 133 penampilan untuk Rojiblancos dan memenangkan Liga Europa pada tahun 2020.

