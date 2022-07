Syal Manchester City Bisa Ukur Detak Jantung dan Suhu Tubuh

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City membuat inovasi yakni meluncurkan suvenir klub berupa syal atau scarf pintar yang bisa mengukur detak jantung dan suhu tubuh pemakainya. Syal ini juga bisa mengukur respons emosional.

Dengan datangnya musim baru, klub-klub meluncurkan kit baru, pakaian jalanan dan pakaian pelatihan, tetapi juga produk suvenir dan barang dagangan inovatif.

Dalam hal ini, Manchester City adalah yang terbaru untuk berinovasi karena mereka telah menghadirkan syal pintar.

Ini adalah syal dengan sensor biometrik terintegrasi yang mengukur detak jantung, suhu tubuh, dan respons emosional.

Suvenir ini dibuat untuk mengukur pasang surut penggemar mereka dan bagaimana permainan memengaruhi mereka tidak hanya secara emosional, tetapi juga secara fisik.

Syal itu dibuat oleh agensi Octagon bersama dengan mitra teknologi klub Cisco dan menggunakan biosensor EmotiBit yang telah ditempatkan di leher untuk mengumpulkan data yang diperlukan, meskipun secara anonim.

Matchday can be a 🎢 of emotions for #ManCity fans!



The @Cisco Connected Scarf plans on capturing them all to bring fans closer to the game than ever before 🙌



Find out more 👇