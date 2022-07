Bima Sakti Berharap Dukungan Suporter Tanpa Flare di Piala AFF U-16

Jakarta, Beritasatu.com - Pelatih Timnas U-16, Bima Sakti berharap dukungan suporter ketika timnya berlaga di Piala AFF U-16 di Yogyakarta. Dia ingin suporter bersatu dan tidak memberikan dukungan dengan cara-cara yang melanggar aturan seperti menyalakan flare atau kembang api.

“Saya berharap suporter bersatu, ini tim nasional, dukung kami secara sportif, jangan ada flare, perkelahian antar suporter (maksudnya sesama suporter, ya. Kita sama-sama Indonesia) terlebih dengan suporter tim lain," ujar Bima Sakti.

Diakuinya, tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan siap memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Kalaupun ada kritikan, dia berharap adalah kritikan yang membangun.

"Apalagi ini adik-adik timnas masih ada yang baru bertanding di ajang Internasional. Kritik tak masalah, tetapi kritik yang membangun. Kita sudah sepakat, kita akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” tambahnya.

Di turnamen ini, Timnas U-16 berada di Grup A Piala AFF U-16 bersama tim-tim seperti Vietnam, Singapura, dan Filipina. Bima mengatakan, untuk level kelompok umur, tim negara-negara peserta kekuatannya semua hampir merata.

Piala AFF U-16 akan diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Sleman, dan Stadion Sultan Agung di Bantul.

Pada laga pertama Piala AFF U-16, Timnas U-16 akan menghadapi tantangan dari Filipina di Stadion Maguwoharjo, Sleman, tanggal 31 Juli 2022 pukul 20.00 WIB. Dengan adanya dukungan dari suporter Indonesia setempat, diharapkan dapat membantu target juara tim ini sebagai tuan rumah.

Jadwal Pertandingan Tim U-16 Indonesia:

31 Juli 2022, pukul 20.00 WIB – Indonesia vs Filipina, Stadion Maguwoharjo, Sleman

3 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB – Singapura vs Indonesia, Stadion Maguwoharjo, Sleman

6 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB – Indonesia vs Vietnam, Stadion Maguwoharjo, Sleman

