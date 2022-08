Manchester United Siap Arungi Persaingan Musim 2022/2023

Manchester, Beritasatu.com - Pelatih Erik ten Hag menegaskan kesiapan Manchester United menjalani musim 2022/2023. Hal itu disampaikan Ten Hag setelah MU mengakhiri laga pramusim melawan Rayo Vallecano dengan skor imbang 1-1 di Old Trafford, Minggu (31/7/2022).

Pelatih asal Belanda ini menilai timnya sudah menjalani pramusim yang positif. Dari enam laga pramusim, MU mengemas empat kemenangan, satu hasil imbang dan sekali kalah. Satu-satunya kekalahan adalah ketika ditaklukkan Atletico Madrid 0-1, SAbtu (30/7) lalu.

"Saya pikir kami memiliki pramusim yang bagus. Kami membuat kemajuan yang baik. Kami siap untuk musim ini. Saya tahu masih ada ruang untuk perbaikan. Kami harus meningkatkan dan itu juga merupakan proses yang berlanjut sepanjang musim. Tapi, untuk minggu depan, ini tentang hasil juga," ujar Ten Hag.

Lebih lanjut mantan pelatih Ajax itu menilai para pemain muda MU sudah menunjukkan progress yang bagus. Setidaknya ini terlihat ketika bermain menghadapi Rayo Vallecano.

"Kami menurunkan pemain muda bergabung dengan pemain berpengalaman. Beberapa pemain baru main untuk pertam akalnya jadi apa yang dapat Anda harapkan. Anda melihat sikapnya sangat bagus, benar-benar niat untuk bekerja sama. Mereka bertarung dan bekerja untuk satu sama lain. Itu positif," lanjut Ten Hag.

"Kami juga menciptakan banyak peluang dan juga kebobolan beberapa peluang. Secara keseluruhan, kami harus puas dengan performa ini."

MU akan memulai laga perdana Premier League atau Liga Inggris musim 2022/2023 dengan menghadapi Brighton di Old Trafford, Minggu depan.

Hasil Pramusim Manchester United

MU vs Liverpool 4-0

Melbourne Victory vs MU 0-4

MU vs Crysta Palace 3-1

MU vs Aston Villa 2-2

Atletico Madrid vs MU 1-0

MU vs Rayo 1-1

Sumber: Tribal Football