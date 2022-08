Hengkang dari Arsenal, Bernd Leno Perkuat Fulham

London, Beritasatu.com - Kiper Bernd Leno akhirnya merampungkan transfer ke Fulham dari Arsenal. Tim promosi itu tak mengungkapkan rincian transfer Bernd Leno, tapi media-media Inggris melaporkan mereka menebus kiper berusia 30 tahun tersebut seharga 8 juta poundsterling atau sekitar Rp145,15 miliar.

Leno menuntaskan kepindahannya dengan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun yang menyertakan opsi perpanjangan satu tahun di tangan Fulham.

“Sungguh menyenangkan akhirnya berada di sini. Saya tak sabar untuk bergabung dengan tim, berlatih, dan bermain bersama-sama,” kata Bernd Leno dikutip dari situs resmi Fulham.

“Saya lega prosesnya sudah selesai. Saya hanya senang bisa berada di sini. Cukup memakan waktu, tapi pada akhirnya ini rampung, dan itulah yang terpenting,” ujarnya menambahkan.

Happy and delighted to finally join @FulhamFC.

I can‘t wait to join the training today and I’m looking forward to play at Craven Cottage😍💪🏽⚫️⚪️ pic.twitter.com/pzBCkrntTd