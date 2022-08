Sah, Marc Cucurella Gabung Chelsea

London, Beritasatu.com - Chelsea mengumumkan telah mendapatkan bek kiri asal Spanyol, Marc Cucurella dari Brighton dalam kontrak senilai 62 juta pound (Rp1,12 triliun).

Mantan pemain akademi Barcelona itu menandatangani kontrak enam tahun di Stamford Bridge setelah menyelesaikan tes kesehatan Kamis (4/8/2022) sore waktu setempat.

Brighton sebelumnya sempat menampik telah terjadinya kesepakatan.

Namun, Chelsea merespons pernyataan Brighton itu dengan memastikan telah merampungkan transfer Marc Cucurella dalam media sosial mereka.

"Menyusul laporan dari berbagai media pekan ini, kami bisa memastikan sebuah kesepakatan telah dicapai dengan Brighton and Hove Albion terkait transfer Marc Cucurella," tulis Chelsea pada akun Twitter-nya, Jumat (5/8/2022).

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Following reports from numerous media outlets this week, we can confirm an agreement has been reached with Brighton and Hove Albion for the signing of Marc Cucurella.