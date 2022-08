Dicopot dari Depay, Kostum No 9 Barcelona untuk Lewandowski

Barcelona, Beritasatu.com - Robert Lewandowski mendapat kostum bernomor punggung 9 di Barcelona yang musim lalu dipakai pemain asal Belanda Memphis Depay. Penyerang tersebut resmi diperkenalkan menjadi pemain Barcelona di Stadion Camp Nou, Jumat (5/8/2022) sore di depan hampir 60.000 penggemar.

Pemain depan asal Polandia itu melangkah ke lapangan di Camp Nou untuk pertama kalinya sebagai pemain Barca, ​​dan dia melakukannya dengan nomor 9 di punggung.

Dengan kostum nomor 9 diserahkan kepada Robert Lewandowski, berarti Memphis Depay tidak memiliki nomor yang diberikan kepadanya itu. Ini memang bukan keputusan penyerang asal Belanda itu.

"Itu adalah keputusan klub," kata Presiden Barca Joan Laporta, menjelaskan keputusan klub memberikan jersey itu kepada Lewandowski.

“Kami membuat keputusan demi kepentingan klub, untuk citra dan iklan klub. Kami percaya itu adalah keputusan yang tepat. Kami menghormati Memphis," ujar Laporta lagi.

See Lewy in action this Sunday in the Trofeu Joan Gamper!