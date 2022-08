Desakan Persib Pecat Robert Alberts Menggema di Media Sosial

Jakarta, Beritasatu.com – Kekalahan Persib 1-4 dari Borneo FC membuat kursi pelatih Robert Alberts kian panas. Hasil ini membuat Persib kini terpuruk di peringkat 17 klasemen sementara Liga 1.

Kekecewaan Bobotoh cukup beralasan lantaran dalam tiga laga perdana Liga 1, Persib sudah menelan dua kekalahan dan sekali hasil imbang.

Bobotoh mendesak agar manajemen klub memecat pelatih asal Belanda tersebut. Desakan bobotoh ini ramai di media sosial, salah satunya Twitter.

Sampai pagi ini, ada dua trending di twitter yakni dengan tagar #ReneOut dan #Persib.

Pack your bags, old man. Enough is enough. @persib #RobertOut #ReneOut pic.twitter.com/4FJFinFilK