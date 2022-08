Main dengan 9 Pemain, PSM Lolos ke Final Piala AFC

Bali, Beritasatu.com - PSM Makassar melenggang ke babak final Piala AFC 2022 setelahg mengalahkan tim Malaysia, Kedah Darul Aman dengan skor akhir 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (9/8/2022).

Laga kedua tim berjalan sengit sejak menit awal. PSM langsung menyerang dan langsung menebar ancaman lewat tendangan Everton Nascimento yang masih menerpa mistar di menit 3. Keunggulan dibuka PSM di menit 31 setelah umpan Rezky Eka Pratama sukses diselesaikan oleh Yakob Sayuri menjadi gol.

Pada babak kedua, PSM menggandakan keunggulan. Tendangan sudut Muhammad Arfan bisa diselesaikan Yuran Fernandes menjadi gol pada menit ke-54.

PSM mengalami petaka pada menit ke-62 ketika Yuran mendapatkan kartu kuning kedua hingga harus meninggalkan lapangan lebih cepat.

Unggul jumlah pemain, Kedah Darul Aman baru membalas gol pada menit ke-86. Usaha Fayadh Zulkifli yang membobol gawang tim Ayam Jantan dari Timur.

PSM kembali mendapat kartu merah pada masa injury time. Agung mana yang diusir dari lapangan. Kendati PSM bermain dengan sembilan pemain, skor tak berubah. PSM melaju ke final dengan kemenangan 2-1.

Ramang Roosters get a #AFCcup2022 Final ASEAN Zone ticket after beat Kedah Darul Aman FC 2-1



Thanks for massive support, Indonesia 🇲🇨❤️🔥#EwakoPSM #PSMday #PSMvKedahDA pic.twitter.com/2HsQR9cEAe