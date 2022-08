Timo Werner Senang Bisa Kembali Perkuat RB Leipzig

Leipzig, Beritasatu.com - Striker Timo Werner mengungkapkan rasa bahagianya dapat kembali ke klub Liga Jerman RB Leipzig dari Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari situs resmi klub, Rabu (10/8/2022), Timo Werner mengatakan dirinya sangat senang, terlebih ia memiliki kenangan bersama RB Leipzig yang pernah ia bela selama empat tahun pada 2016 hingga 2020.

Setelah menjadi penyerang tajam di Liga Jerman, Timo Werner dipinang oleh Chelsea pada musim panas 2020 lalu dengan biaya mencapai 53 juta euro atau sekitar Rp 806 miliar untuk menebus klausul rilis pemain asal Jerman tersebut.

"Itu adalah kepergian yang bermartabat bagi saya untuk meninggalkan klub sebagai pencetak gol terbanyak, tetapi itu di masa lalu sekarang dan saya melihat ke depan, karena saya dan klub telah berkembang dalam dua tahun terakhir," jelas Timo Werner.

Meski dipandang gagal menampilkan kemampuan terbaiknya di Chelsea, Timo Werner mengaku dirinya memiliki dua musim yang hebat dan sempat merasakan gelar Liga Champions.

