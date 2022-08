Tandang ke Brentford, Manchester United Harus Menang

Brentford, Beritasatu.com – Manchester United harus meraih kemenangan saat tandang ke markas Brentford dalam lanjutan Liga Inggris, Sabtu (13/8/2022) mulai 23.30 WIB.

Manchester United memulai kompetisi musim ini dengan hasil sangat mengecewakan pekan lalu. Bermain sebagai tuan rumah di Old Trafford, Setan Merah dipermalukan tim yang seharusnya bisa mereka taklukkan Brighton and Hove Albion 1-2. Harapan membuncah pendukung di Old Trafford melihat kehebatan tim di bawah pelatih anyar ternyata berakhir dengan kekecewaan besar.

Alasan inilah yang membuat Manchester United harus menang dalam partai pekan kedua Liga Inggris ini. Mereka tandang ke Stadion Gtech Community Stadium dengan target meraih tiga poin.

Pelatih Erik ten Hag dipastikan tidak bisa menurunkan Anthony Martial dan Victor Lindelof dalam pertandingan ini. Absennya striker asal Prancis itu membuat Cristiano Ronaldo berpeluang menjadi starter. Gelandang anyar Christian Eriksen juga berpeluang tampil sejak awal dan melawan klub yang diperkuatnya musim lalu.

Facundo Pellestri juga diragukan oleh tim tamu, yang mungkin telah merekrut Adrien Rabiot saat pertandingan ini dimulai.

Ronaldo masuk pada menit ke-53 melawan Brighton. Dia justru tampak seperti pemain Manchester United yang paling berbahaya. Ronaldo juga menciptakan peluang emas untuk Marcus Rashford.

“Dia menjalani latihan pekan ini dengan bagus,” kata pelatih asal Belanda itu dalam konferensi pers, Jumat. “Saya pikir dia bermain sedikit lebih lama dari setengah jam. Dia memiliki dua setengah pertandingan dan untuk starting XI kita akan lihat besok," kata Ten Hag.

Saat Ronaldo absen selama pramusim, Martial tampil sebagai striker utama. Penyerang yang musim lalu dipinjamkan ke Sevilla itu bisa disebut sebagai pemain terbaik mereka dengan mencetak tiga gol. Tapi cedera lutut membuatnya absen dari pertandingan Brighton, dan sekarang Brentford.

"Martial tidak akan tersedia dan Lindelof juga, tidak untuk akhir pekan ini," kata Ten Hag.

Ten Hag mengaku Manchester United belajar banyak dari kakalahan melawan Brighton. “Apa yang selalu saya lakukan setelah setiap pertandingan. Saya menganalisis permainan, apa yang berjalan dengan baik, apa yang salah, di mana kami dapat meningkatkan, apa yang harus kami tingkatkan, bagaimana kami dapat berlatih. Dan kami memberi tahu para pemain dan menunjukkan kepada mereka bagaimana meningkatkan untuk mendapatkan solusi,” ujar mantan pelatih Ajax ini.

“Kami belajar banyak tetapi saya pikir itu normal ketika Anda memulai musim, bagian itu sama, tim berkumpul, cara kami bermain, awal baru dan Anda membuat kesalahan. Sepakbola adalah permainan kesalahan. Kami tahu kami harus meningkatkan dalam banyak hal. Itu jelas,” papar Ten Hag lagi.

Sementara di kubu Brentford, Ethan Pinnock, Kristoffer Ajer dan Sergi Canos semuanya bakal absen saat menyambut Man United, Sabtu malam.

Josh Dasilva mencetak gol penyeimbang di menit akhir untuk The Bees di Leicester akhir pekan lalu dan bisa mendapat tempat di starting XI. Mikkel Damsgaard telah bergabung dari Sampdoria dan tersedia untuk melakukan debutnya pada hari Sabtu.

Brentford melawan balik dengan brilian untuk menyelamatkan satu poin di Leicester akhir pekan lalu setelah sempat tertinggal 0-2 saat jeda. The Bees memang kalah saat menjamu Manchester United musim lalu, tetapi akan merasa percaya diri untuk mengamankan hasil yang lebih baik pada Sabtu malam.

Musim Setan Merah di bawah Erik ten Hag dimulai dengan buruk saat mereka kalah 2-1 dari Brighton. United juga kalah dalam enam pertandingan tandang terakhir mereka di liga, yang bukan pertanda baik melawan tim Brentford yang hanya kalah satu kali dari lima pertandingan terakhir mereka di kandang. Tim asuhan Thomas Frank ini tetap berpotensi membuat Manchester United kecewa.

Perkiraan Susunan Pemain

Brentford (4-3-3):

Kiper: David Raya

Belakang: Aaron Hickey, Pontus Jansson, Ben Mee, Rico Henry

Tengah: Vitaly Janelt, Christian Norgaard, Josh Dasilva

Depan: Bryan Mbeumo, Ivan Toney, Yoane Wissa

Pelatih: Thomas Frank

Manchester United (4-3-3)

Kiper: David de Gea

Belakang: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

Tengah: Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes

Depan: Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Christian Eriksen

Pelatih: Erik ten Hag

Lima Pertandingan Terakhir Brentford

19/07/22 Uji Coba Brentford 2-2 Strasbourg

23/07/22 Uji Coba Wolfsburg 4-0 Brentford

26/07/22 Uji Coba Brighton 0-1 Brentford

30/07/22 Uji Coba Brentford 1-0 Real Betis

07/08/22 Premier League Leicester City 2-2 Brentford

Lima Pertandingan Terakhir Manchester United

19/07/22 Uji Coba Manchester United 3-1 Crystal Palace

23/07/22 Uji Coba Manchester United 2-2 Aston Villa

30/07/22 Uji Coba Atletico Madrid 1-0 Manchester United

31/07/22 Uji Coba Manchester United 1-1 Rayo Vallecano

07/08/22 Premier League Manchester United 1-2 Brighton & Hove Albion FC

Head to Head

03/05/22 Premier League Manchester United 3-0 Brentford

20/01/22 Premier League Brentford 1-3 Manchester United

29/07/21 Uji Coba Manchester United 2-2 Brentford

12/04/47 Premier League Brentford 0-0 Manchester United

07/12/46 Premier League Manchester United 4-1 Brentford

22/04/39 Premier League Manchester United 3-0 Brentford

Sumber: Whoscored, Sportinglife