Ini Video Antonio Conte dan Thomas Tuchel Nyaris Berkelahi

London, Beritasatu.com - Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, dan arsitek Tottenham Hotspur, Antonio Conte, nyaris berkelahi dalam pertandingan kedua tim yang berakhir imbang 2-2, di Stamford Bridge, Minggu (24/8/2022).

Pertandingan Liga Inggris pekan kedua ini memang diwarnai banyak bumbu termasuk keributan di antara kedua pelatih.

SPURS ARE LEVEL! 😲 And it's KICKING OFF on the bench... TUCHEL VS CONTE 😤 pic.twitter.com/U6dWgrWFoo

Persaingan kian menggelegak pada sebagian besar babak kedua. Kedua pelatih bahkan nyaris baku pukul dua kali. Pertama kali terjadi ketika Pierre-Emile Hojbjerg menyamakan kedudukan 1-1 dengan cara yang kontroversial. Chelsea mengklaim bahwa Kai Havertz dilanggar sebelumnya dan bahwa Richarlison berada dalam posisi offside dan mengganggu permainan saat tembakan melewatinya kemudian masuk.

Antonio Conte berulah dengan melakuka selebrasi dengan berlari ke depan bangku cadangan Chelsea. Thomas Tuchel pun ikut tersulut. Dia bereaksi keras atas tindakan Antonio Conte. Mereka bahkan berbenturan dada diselingi adu mulut yang sangat panas.

Ketika tuan rumah kembali memimpin lewat gol Reece James, Tuchel turun dari lapangan dan berlari melewati bangku cadangan, tetapi Conte tidak bereaksi.

Menyusul gol penyeimbang di detik-detik terakhir yang dilesakkan Harry Kane, situasi kembali memanas. Situasi panas kembali tersulut setelah pertandingan usai.

Conte tidak terkesan dengan cara Tuchel menjabat tangannya, dan keduanya kembali terlibat pertengkaran. Antonio Conte bahkan mendekatkan wajahnya ke muka Tuchel. Pertengkaran kedua ini segera memicu pemain yang ingin membela pelatih masing-masing. Conte kemudian diganjar kartu merah yang membuatnya harus absen mendampingi tim dalam laga berikutnya.

Fear is clear when you don’t look at your opponent in their eyes. Tuchel would KO Conte and I would pay money to see it.



pic.twitter.com/SgSbnUBoxb