Minta Maaf, Darwin Nunez Janji Tak Ulangi Kesalahan

Liverpool, Beritasatu.com - Striker Liverpool, Darwin Nunez telah meminta maaf atas aksi tandukannya pada bek Crystal Palace Joachim Andersen yang berbuah kartu merah. Dia menegaskan akan belajar dari kesalahannya itu.

Pada debutnya di Premier League, pemain berusia 23 tahun itu kehilangan ketenangannya di pertengahan babak kedua, menjatuhkan bek Palace dan menerima kartu merah langsung.

Permintaan maaf itu disampaikan Darwin Nunez lewat akun twitter. “Saya sadar akan sikap buruk yang saya miliki. Saya di sini untuk belajar dari kesalahan saya dan itu tidak akan terjadi lagi."

Apologies to Liverpool all ✋🏼



I'll be back 🫡