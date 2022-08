FIFA Luncurkan Logo Piala Dunia U-20 2023

Jakarta, Beritasatu.com - FIFA meluncurkan logo resmi Piala Dunia U-20 2023 tepat pada Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, 17 Agustus 2022, atau sekitar sembilan bulan sebelum turnamen tersebut dimulai.

PSSI selaku induk organisasi sepakbola Indonesia pun menyambut baik peluncuran tersebut.

"Peluncuran lambang resmi Piala Dunia U-20 2023 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia menandakan bahwa sepak bola Indonesia siap bangkit dan tampil memukau di pentas dunia," ujar Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, dikutip dari laman PSSI di Jakarta, Rabu (18/8/2022).

Adapun logo Piala Dunia U-20 2023 berbentuk trofi turnamen dengan berbagai warna di dalamnya.

FIFA menyebut, warna merah dan putih terinspirasi dari bendera nasional Indonesia. Kemudian ada warna biru kehijauan yang melambangkan pesona laut Indonesia dan arusnya yang mengalir di seantero kepulauan.

Indonesia, the #U20WC will be with you before you know it!



Revealing the Official Emblem of Indonesia 2023 @PSSI 🙌 🇮🇩 pic.twitter.com/qxzmacuD9a