Marc Cucurella Tak Akan Potong Rambut Meski Kerap Dijambak

London, Beritasatu.com - Bek anyar Chelsea, Marc Cucurella, menegaskan tak akan memangkas rambutnya yang panjang rambut meski lawan kerap menariknya untuk menghentikannya.

Terbaru lawan yang menjambak rambutnya adalah pemain Tottenham Hotspur Cristian Romero saat Chelsea bermain imbang 2-2 dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu (14/8/2022), di Stamford Bridge.

Bek sayap anyar asal Spanyol, Marc Cucurella, menikmati derby London yang bagus. Dialah yang mengawali Chelsea mencetak gol pembuka melalui aksi Kalidou Koulibaly. Berawal dari sepak pojok Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly memanfaatkan umpan tersebut dengan tendangan voli yang mengguncang gawang Tottenham.

Namun beberapa menit kemudian, Marc Cucurella terjatuh karena rambutnya dijambak Cristian Romero yang tengah mengantisipasi umpan ke depan gawang Chelsea. Marc Cucurella terjatuh lantaran tangan kiri Romero menarik rambutnya.

Pertandingan ini berakhir imbang 2-2 setelah striker Tottenham Hotspur mencetak gol yang membuat timnya meraih satu poin di pengujung laga.

Chelsea unggul lebih dulu melalui gol yang dilesakkan Kalidou Koulibaly pada menit ke-19 dan bertahan sampai babak pertama usai. Namun Pierre Hojbjerg menyamakan skor pada menit ke-68. Chelsea kembali memimpin melalui Reece James. Namun di pengujung laga, Harry Kane, memaksa Chelsea hanya memetik satu poin di kandang sendiri.

Chelsea getting a taste of what Arsenal had end of last year. Someone needs to expose the FA. This is a clear foul by Romero on Cucurella #CHEvsTOT pic.twitter.com/Q6Qkz7psn7