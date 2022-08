Kejutan, Luis Milla Jadi Pelatih Baru Persib

Bandung, Beritasatu.com - Persib tak butuh waktu lama untuk mendapatkan pengganti Robert Rene Alberts sebagai pelatih. Maung Bandung resmi mengontrak mantan pelatih Timnas Spanyol U-23 dan Timnas Indonesia, Luis Milla.

Pelatih asal Spanyol itu lewat akun twitter-nya sudah mengungkapkan rasa antusiasnya untuk bisa menangani Maung Bandung.

Lewat akun twitter, Persib sudah mengumumkan soal akan bergabungnya Luis Milla.

Postingan itu langsung direspons pelatih kelahiran Teruel, Spanyol, 12 Maret 1966 itu.

"Sangat bersemangat untuk bergabung Persib," cuit Luis Milla.

Very excited to join @persib



Hatur nuhun pak @glennsugita for this wonderful opportunity 💪🏻⚽️



see you soon bobotoh! https://t.co/TrnRu8snNX