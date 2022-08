Sah, Casemiro Gabung Manchester United

Manchester, Beritasatu.com - Manchester United telah mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dari Real Madrid.

Dalam sebuah pernyataan singkat, United menyatakan, "Manchester United dengan senang hati mengumumkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk transfer Casemiro."

"Transfer tunduk pada kesepakatan persyaratan pribadi, persyaratan visa Inggris dan medis."

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC