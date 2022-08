Liga Ukraina Kembali Digelar Meski Perang Masih Berkecamuk

Kyiv, Beritasatu.com - Liga Ukraina kembali digelar pada Selasa (23/8/2022) meski perang masih berkecamuk setelah negara itu diinvasi Rusia.

Itu adalah langkah nyata dalam memberikan dorongan moral kepada negara yang diamuk perang itu.

Dalam pertandingan pertama Liga Premier Liga Ukraina, Shakhtar Donetsk bermain imbang 0-0 melawan Metalist 1925 dari Kharkiv di Stadion Olympiysky di Kyiv.

Dalam upacara prapertandingan Liga Ukraina yang emosional, para pemain kedua tim dan wasit memasuki lapangan dengan dibungkus bendera Ukraina dan membentangkan spanduk bertuliskan "Kami sama beraninya."

Para pemain Shakhtar mengenakan kaus dalam bertuliskan "Donetsk. Ukraina akan menang", sedangkan para pemain klub Kharkiv mengenakan kaus serupa bertuliskan "Kharkiv. Ukraina akan menang."

Selain itu, Metalist 1925 memainkan pertandingan dengan mengenakan kaus dalam berlambangkan Angkatan Bersenjata Ukraina, bukan logo sponsor sebagaimana biasanya.

Setelah satu menit mengheningkan cipta untuk mengenang warga Ukraina yang tewas akibat invasi Rusia, tendangan simbolis pertama dilakukan oleh seorang tentara Ukraina.

Pertandingan Liga Ukraina akan diadakan tanpa penonton karena alasan keamanan. Namun orang yang lewat di luar stadion di Kyiv menyuarakan dukungan mereka.

Maksym Scherbyna, penggemar Dynamo Kyiv, mengatakan mulainya lagi kembali kompetisi sepakbola adalah "sangat penting".

"Kita buktikan perang tidak dapat menghentikan kita," kata pria berusia 35 tahun itu seperti dikutip AFP, Rabu.

Dua tim Liga Utama Ukraina, FC Mariupol dan Desna Chernigiv, diizinkan absen musim ini dan bisa kembali musim berikutnya.

Pelabuhan Laut Azov yang strategis di Mariupol telah dihancurkan oleh bombardemen Rusia, sedangkan Stadion Desna di Chernigiv dihantam roket Rusia.

Keputusan memulai musim adalah prakarsa Presiden Volodymyr Zelensky sendiri guna memberikan dorongan moral kepada negara itu.

Banyak klub akan memainkan pertandingan kandang mereka bukan di kotanya, tetapi sebagian besar wilayah barat atau tengah dalam keadaan lebih aman.

Liga Ukraina pada April memutuskan mengakhiri musim lebih awal setelah invasi Rusia pada 24 Februari.

Shakhtar Donetsk memimpin Dynamo Kyiv dengan dua poin di puncak klasemen ketika musim dihentikan, tetapi liga memutuskan bahwa musim lalu tidak memberikan gelar tersebut.

🇺🇦 New football season start! ⚽ Watch full review of Shakhtar vs Metalist 1925 game (0-0).#ШахтарМеталіст1925 #Shakhtar pic.twitter.com/YDE8KkRdkO