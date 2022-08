Chelsea dan Manchester City Bentrok di Babak Ketiga Piala Liga Inggris

London, Beritasatu.com - Undian babak ketiga Piala Liga Inggris telah digelar pada Kamis (25/8/2022) dini hari WIB. Hasilnya, sejumlah tim top Liga Inggris akan saling berhadapan.

Di antaranya Manchester City bertemu dengan Chelsea di babak ketiga Piala Liga Inggris. Man City akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Chelsea di Stadion Etihad. The Citizens akan berambisi memenangi gelar Piala Liga kesembilan, untuk menyaingi Liverpool sebagai klub tersukses di kompetisi ini sementara the Blues sudah tujuh musim puasa gelar.

Lalu Manchester United menghadapi Aston Villa di Old Trafford. Babak ketiga menjadi momok buat Setan Merah yang selalu kandas di fase ini dalam empat musim terakhir.

Sementara itu Liverpool akan memulai misi mempertahankan gelar Piala Liga Inggris dengan menghadapi tim divisi dua Derby County di Anfield. Di sisi lain tim yang sedang menanjak, Arsenal, akan melawan Brighton di Stadion Emirates.

Pertandingan-pertandingan babak ketiga Piala Liga Inggris baru akan digelar di antara 8 November dan 10 November mendatang.

Hasil undian babak ketiga Piala Liga Inggris:

Leicester City vs Newport County

Wolves vs Leeds

Nottingham Forest vs Tottenham

West Ham vs Blackburn

Manchester United vs Aston Villa

Bournemouth vs Everton

Liverpool vs Derby County

Burnley vs Crawley Town

Bristol City vs Lincoln City

Manchester City vs Chelsea

Stevenage vs Charlton

MK Dons vs Morecambe

Newcastle vs Crystal Palace

Southampton vs Sheffield Wednesday

Arsenal vs Brighton

Brentford vs Gillingham

Sumber: BBC