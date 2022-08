LA Galaxy Lanjutkan Kerja Sama dengan Herbalife Nutrition

Jakarta, Beritasatu.com – Klub sepakbola dari Major League Soccer (MLS), LA Galaxy sepakat melanjutkan kerja sama Herbalife Nutrition sebagai mitra nutrisi resmi tim. Keduanya menyetujui perpanjangan multi years yang dimulai pada tahun 2005 lalu hingga musim 2023 mendatang.

Dengan perpanjangan kontrak ini, Herbalife Nutrition melanjutkan kerja sama sebagai official presenting dan sponsor jersey klub LA Galaxy yang telah berjalan sejak tahun 2007 lalu dan kerja sama ini merupakan sponsor jersey yang terlama dalam sejarah MLS.

Menjelang kompetisi MLS musim 2023, Herbalife Nutrition akan terus menjadi mitra nutrisi, kesehatan dan kebugaran eksklusif, dan mitra lifestyle nutrition resmi klub LA Galaxy. Fasilitas pelatihan atletik canggih, proactive fueled by Herbalife Nutrition yang terletak di Westlake Village, California, Amerika Serikat, akan menjadi tempat untuk pelatihan pra musim dan pengujian sports performance LA Galaxy.

Sebagai bagian dari kontrak sponsor, Los Angeles Galaxy Foundation dan Herbalife Nutrition Foundation juga berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar 1,25 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk mendukung kegiatan amal bagi anak-anak yang rentan dan kurang mampu di seluruh dunia, dimana saat ini mampu menghasilkan 2,5 juta dolar AS bagi komunitas global yang membutuhkan.

"Kami sangat bersemangat untuk memperpanjang kemitraan kami dengan LA Galaxy yang telah berjalan selama 17 tahun dan mengembangkan kerjasama ini hingga mencakup area kolaborasi baru yang dapat memberi keuntungan bagi distributor independen kami, pemain LA Galaxy, penggemar, dan komunitas di seluruh dunia," kata Regional President of the Americas for Herbalife Nutrition, Frank Lamberti, pada Rabu (24/8/2022).

"Kami juga dengan bangga mengumumkan bahwa kami telah menandatangani kesepakatan untuk menjadi mitra nutrisi eksklusif pemain bertahan LA Galaxy, Julián Araujo," tambah dia.

Melanjutkan komitmen perusahaan untuk membangkitkan potensi atlet, Herbalife Nutrition menandatangani kesepakatan sponsor eksklusif multi-tahun pemain bertahan LA Galaxy Julián Araujo, yang akan memanfaatkan lini produk Herbalife24®, yang tersertifikasi NSF Certified for Sport®, untuk menjaga performanya baik di dalam dan di luar lapangan.

Kesepakatan dengan Julián Araujo ini termasuk kesempatan tampil untuk memberikan pendidikan nutrisi olahraga di Amerika Serikat dan memberikan pendidikan nutrisi olahraga melalui platform sosial Herbalife nutrition.

"Kami sangat senang dapat memperpanjang kemitraan kami dengan Herbalife Nutrition baik di dalam maupun di luar lapangan dan saya sangat excited bahwa Julian akan bergabung dengan kami ketika kami melanjutkan kerja kami dalam upaya memperbaiki komunitas-komunitas tidak hanya di kampung halaman kita, tetapi juga di seluruh dunia," kata Presiden Klub LA Galaxy, Chris Klein.

