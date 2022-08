Menjamu Crystal Palace, Manchester City Patut Waspada

Manchester, Beritasatu.com – Manchester City patut waspada kala menjamu Crystal Palace dalam lanjutan laga Premier League, Sabtu (27/8/2022). Jika ada tim yang patut diwaspadai di Premier League musim lalu bagi The Citizens maka tim itu bisa dipastikan adalah Crystal Palace. The Eagles menjadi salah satu tim yang berhasil menang di markas The Citizens sebelum sukses menahan imbang Manchester City di Stadion Selhurst Park, Maret lalu.

Bahkan jika merunut selama empat musim terakhir, Manchester City hanya sekali menang melawan Crystal Palace saat menjamu mereka di Stadion Etihad. Sehingga laga ini bukanlah pertandingan formalitas belaka bagi sang juara bertahan karena Crystal Palace bukan sekedar lawan biasa bagi The Citizens.

Pekan lalu Manchester City bertarung hebat guna meraih satu poin di markas Newcastle. Manchester City sempat tertinggal, 1-3 sebelum akhirnya bermain imbang, 3-3 di Stadion St James Park. Saat ini Man City bertengger di peringkat kedua sebelum pertandingan pekan keempat, tertinggal dua angka dari pemuncak klasemen Arsenal.

Sumber: Who Scored, Soccerway