Liga Spanyol: Barcelona Resmi Datangkan Marcos Alonso

Barcelona, Beritasatu.com - Barcelona mengonfirmasi perekrutan Marcos Alonso dengan status bebas transfer. Bek sayap timnas Spanyol itu dikontrak hingga akhir musim.

Pemain berusia 31 tahun itu berstatus bebas agen selama hampir satu hari, setelah dibebaskan dari kontraknya di Chelsea, dan telah menandatangani proyek Blaugrana di pelatih Xavi Hernandez di Camp Nou.

Kabar soal perekrutan Marcos Alonso oleh Barca sebenarnya sudah santer beredar sejak akhir musim. Namun prosesnya diperumit oleh berbagai faktor termasuk penjualan Chelsea dan situasi ekonomi genting Barcelona.

Blaugrana meminta Alonso untuk bersabar dan dia bersabar. Sekarang dia telah mendapatkan langkah yang dia inginkan dan akan memberikan persaingan ketat untuk Alejandro Balde dan Jordi Alba di sayap kiri.

