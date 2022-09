MU Menang, Ronaldo Turut Senang

Manchester, Beritasatu.com - Skuad Manchester United (MU) sedang bergembira. Kemenangan 3-1 atas Arsenal memberikan kembali senyuman di wajah para pemain, tidak terkecuali Cristiano Ronaldo.

Meski menjadi pemain cadangan di laga ini, Ronaldo turut senang dan memberikan apresiasi terhadap perjuangan rekan-rekannya di lapangan.

Hal itu diungkapkannya lewat akun media sosialnya.

"Bagus sekali teman-teman. Terima kasih yang sangat khusus untuk suporter kami. Ayo, Setan Merah!," tulis Ronaldo.

Well done, lads! And a very special thank you to our supporters! πŸ‘πŸ½

Let’s go, Devils! πŸ’ͺ🏽 pic.twitter.com/TB2WJRnrQO