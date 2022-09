Jadwal Lengkap Liga Europa, Arsenal dan AS Roma Main

Jakarta, Beritasatu.com - Kompetisi Liga Europa bakal menampilkan beberapa klub elite Eropa pada pertandingan Kamis (8/9/2022) serta Jumat (9/9/2022). Klub elite tersebut antara lain Arsenal, AS Roma, Fenerbahce, Lazio, Feyenoord serta, Manchester United akan bertarung pada kompetisi titisan UEFA Cup tersebut.

Manchester United bakal bentrok melawan Real Sociedad di Grup E Liga Europa, Jumat (9/9/2022) pukul 02.00 WIB. Sementara itu Lazio juga saling hantam melawan Feyenoord di Grup F. Arsenal bakal menghadapi juara Liga Swiss FC Zürich, sementara AS Roma bertemu tim juara Liga Bulgaria Ludogorets pada Kamis (8/9/2022) pukul 23.45 WIB.

BACA JUGA

Ini Dia Duet Maut di Kompetisi Liga Europa

Pertandingan Kamis (8/9/2022):

FC Zürich vs Arsenal

PSV vs Bodø / Glimt

AEK Larnaca vs Stade Rennais

Fenerbahçe vs Dynamo Kyiv

Ludogorets vs AS Roma

HJK vs Real Betis

Malmö FF vs Sporting Braga

Union Berlin vs Union Saint-Gilloise

Baca selanjutnya

Baca Juga: Liga Europa: Arsenal Bakal Tampil Berani di Kandang Olimpiakos Pertandingan ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com