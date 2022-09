Graham Potter Resmi Tangani Chelsea Gantikan Thomas Tuchel

London, Beritasatu.com - Chelsea resmi mengumumkan Graham Potter sebagai pelatih, Kamis (8/9/2022), menggantikan Thomas Tuchel yang didepak.

Penunjukan Graham Potter diungkapkan Chelsea dalam pernyataan mereka di akun Twitternya. "Chelsea Football Club dengan senang hati menyambut Graham Potter sebagai Pelatih Kepala baru kami!"

Chelsea memecat Tuchel setelah serangkaian hasil buruk yang diraih klub London itu. Chelsea menyerah 0-1 di kandang Dinamo Zagreb dalam pertandingan terakhir di bawah arahan Tuchel. Mereka berada di posisi keenam klasemen Premier League setelah hanya memetik 10 poin dalam enam pertandingan. Dalam enam kali pertandingan, Chelsea menang tiga kali, sekali seri, dan dua kali kalah.

Graham Potter berstatus sebagai pelatih Brighton and Hove Albion saat diminta menangani Chelsea. Sejak menangani klub yang bermarkas di Falmer Stadium itu sejak 2019.

Sebelumnya, pelatih yang kini berusia 47 tahun tersebut menangani Swansea. Dia memulai kariernya sebagai pelatih dengan menangani klub Swedia Ostersund.

Potter pernah berkarier sebagai pemain sepak bola meski tak pernah membela klub besar. Beberapa klub yang pernah dibelanya antara lain Birmingham City, Wycombe Wanderers, Stoke City, Southampton, West Bromwich Albion, Northampton Town, Reading, York City, Boston United, Shrewsbury Town, dan Macclesfield Town.

