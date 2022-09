Ratu Elizabeth II Meninggal, FIFA: Dunia Sepak Bola Merasa Kehilangan

Zurich, Beritasatu.com - Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan meninggalnya Ratu Elizabeth II pada usia 96 pada hari Kamis (8/9/2022) adalah kehilangan besar bagi sepak bola.

"Kepergian Yang Mulia Ratu Elizabeth II merupakan kehilangan besar bagi sepak bola, masyarakat kita, dan dunia," kata Gianni Infantino.

Penguasa terlama di Inggris dengan pemerintahannya selama tujuh dekade itu, meninggal di rumahnya di Balmoral. Sepanjang hidupnya, Ratu Elizabeth II dikaitkan erat dengan olahraga sepak bola, dan pernah menghadiahkan kapten Inggris Bobby Moore dengan Trofi Jules Rimet atas kemenangan Piala Dunia 1966 di Wembley.

"Untuk olahraga kami, Ratu hadir di momen sepakbola paling membanggakan di Inggris, ketika dia mempersembahkan trofi Jules Rimet kepada Bobby Moore setelah memenangkan Piala Dunia FIFA 1966 di kandang sendiri, dan dukungannya terhadap sepak bola berlangsung seumur hidup," lanjut Infantino.

Infantino memberikan penghormatan kepada mendiang Ratu Elizabeth II dengan menyebutnya sebagai pemimpin global dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarganya.

"Bagi masyarakat, Ratu adalah Kepala Negara untuk sejumlah Asosiasi Anggota FIFA, dan merupakan pelindung aktif sepak bola di seluruh Inggris dan pendukung olahraga kami di seluruh Persemakmuran.

"Kepada dunia, komunitas sepak bola kami turut berduka atas meninggalnya seorang pemimpin global yang terlibat dan mendorong semua orang yang ditemuinya, dan atas nama sepak bola di seluruh dunia, pikiran kami bersama keluarga kerajaan pada saat yang paling sulit ini."

