Sah, Mauro Icardi dan Juan Mata Gabung Galatasaray

Jakarta, Beritasatu.com - Galatasaray resmi mengumumkan mantan gelandang Manchester United dan Chelsea Juan Mata dengan kontrak permanen dan striker Paris Saint-Germain (PSG) Mauro Icardi dengan status pinjaman.

Kedua pemain plus tambahan dua pemain baru lainnya sudah diperkenalkan Galatasaray lewat akun twitter-nya.

Icardi akan menjadi bintang baru Galatasaray mengingat pemain berusia 29 tahun itu sudah mengantongo banyak pengalaman pertandingan besar. Galatasaray pasti akan mendapatkan banyakkeuntungan dengan bergabungnya penyerang juara Ligue 1 itu.

Sedangkan Mata yang kini mendekati akhir kariernya juga akan memberikan pengaruh penting dengan pengalaman 41 caps untuk Spanyol dan lebih dari 50 gol Liga Inggris.

Dia akan membawa tingkat pengalaman yang berharga ke tim yang saat ini duduk di urutan ketujuh di tabel Super Lig dalam lima pertandingan.

Selain Icardi dan Mata, Galatasaray juga kedatangan dua pemain muda yakni Yusuf Demir dan Mathias Ross. Demir, pemain berusia 19 tahun dibeli Galatasaray dari Rapid Vienna sebesar 6 juta Euro. Sedangkan Ross diangkut dari klub Denmark Superliga dengan harga 1,75 juta Euro.

Dengan masih dibukanya bursa transfer, Galatasaray masih memungkinkan untuk menambah pemain baru. Disebutkan, mantan pemain sayap Napoli Dries Mertens bisa diangkut dengan status bebas transfer dan gelandang Arsenal Lucas Torreira seharga €6 juta serta striker Benfica Haris Seferovic dengan status pinjaman €1 juta.

