Penonton Serangan Jantung, Laga Cadiz vs Barcelona Sempat Dihentikan

Cadiz, Beritasatu.com - Pertandingan Barcelona di kandang Cadiz, Stadion Nuevo Mirandilla harus dihentikan pada menit ke-38 babak kedua karena darurat medis di tribune. Pertandingan sempat dihentikan selama satu jam.

Layanan medis harus membantu seorang penonton di salah satu tribune yang diduga menderita serangan jantung.

Wasit pertandingan, Carlos del Cerro Grande, disiagakan atas insiden di tribune selatan stadion dan menghentikan pertandingan sementara layanan medis mencoba menyadarkan penonton.

Kiper Cadiz, Jeremias Ledesma, bahkan terlihat membawa defibrilator atau alat pacu jantung dari ujung stadion untuk memastikannya sampai ke penonton yang membutuhkan secepat mungkin.

Pertandingan kemudian dihentikan karena seorang penggemar mendapat perawatan medis. Kerumunan membersihkan area tersebut, dengan pemain Cadiz lainnya Jose Mari terlihat membawa tandu dengan anggota staf lainnya ke tempat insiden itu terjadi.

Cadiz goalkeeper Ledesma helps the person in the stands by delivering a medical kit.



This is football for you. Humanity is above all.



