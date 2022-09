Raih Kemenangan Kelima Beruntun, Verstappen Juara GP Italia

Monza, Beritasatu.com - Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen naik podium juara pada balapan seri ke-16 F1 GP Italia 2022 di Sirkuit Monza, Italia, Minggu (11/9/2022). Ini menjadi kemenangan kelima Verstappen yang diraihnya secara beruntun atau yang ke-11 dari 16 balapan yang sudah dijalani sejauh ini.

Meski sempat kena penalti dengan start dari urutan ketujuh, laju Verstappen sulit dibendung lawan-lawannya.

“Kami menjalani balapan yang hebat. Kami memiliki mobil balap yang sangat bagus dan mampu mengendalikan jarak," ujar Verstappen seusai balapan.

VERSTAPPEN WINS THE ITALIAN GRAND PRIX



The Dutchman takes the chequered flag. Leclerc comes home in second with Russell taking the final podium spot #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/HEqXM7CLqp