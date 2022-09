Liga Champions: Chelsea vs Salzburg di Stamford Bridge Digelar Sesuai Jadwal

London, Beritasatu.com - Chelsea mengkonfirmasi pertandingan Liga Champions melawan RB Salzburg, Rabu (13/9/2022) atau Kamis dini hari WIB akan tetap dimainkan sesuai jadwal. Kick off pertandingan Chelsea melawan RB Salzburg akan dimainkan di Stamford Bridge itu pada pukul 8 malam waktu setempat.

Namun untuk pertandingan akhir pekan antara Chelsea melawan Liverpool di Liga Inggris harus ditunda. Penundaan ini imbas dari kurangnya personel kepolisian untuk mengamankan pertandingan lantaran aparat di Inggris sedang fokus dalam pengamanan kematian Ratu Elizabeth II.

Beberapa laga lain juga mengalami penundaan diantaranya Manchester United vs Leeds United dan Brentford vs Arsenal masih dijadwalkan dipindahkan ke tengah hari.

Our Champions League fixture against RB Salzburg on Wednesday night will go ahead as planned. ⤵️