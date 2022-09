Kabar Baik, Borussia Dortmund Akan Sambangi Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Klub raksasa Liga Jerman, Borussia Dortmund mengumumkan akan menjalani tur ke kawasan Asia Tenggara, tepatnya ke Singapura, Vietnam dan Indonesia pada akhir November mendatang.

Dikutip dari situs resmi klub, Borussia Dortmund akan menjalani tur tersebut berbarengan dengan gelaran Piala Dunia 2022, sehingga diperkirakan beberapa pemain utama mereka tidak akan ambil bagian.

Direktur manajemen Borussia Dortmund Carsten Cramer mengatakan pihaknya dengan senang hati untuk mengunjungi suporter mereka di kawasan Asia Tenggara, terlebih beberapa waktu sebelumnya mereka tidak bisa berkunjung karena larangan berpergian karena pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Direktur Olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl mengatakan jeda kompetisi akibat Piala Dunia merupakan gangguan yang unik karena pertama kali dilakukan.

"Penting juga bagi kami untuk menggunakan minggu-minggu ini sebaik mungkin bagi para pemain yang tidak ambil bagian di Piala Dunia. Itu juga termasuk pemain dari U-23 dan U-19 kami, yang ingin kami perkenalkan ke skuad senior di level tinggi," ujar Kehl.

"Perjalanan yang mengasyikkan ini akan membantu dalam hal itu dan kami menantikannya, karena selain tantangan olahraga, kami melihatnya sebagai kewajiban bagi Borussia Dortmund untuk mewakili klub kami dan seluruh Bundesliga secara internasional," sambungnya.

BVB will use the World Cup break to travel to Southeast Asia with the remainder of the professional squad. The tour will take place from November 21st to December 1st and will travel from Singapore to Vietnam via Indonesia 🌏✈️



