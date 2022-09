Perkenalkan, Ini Bacuya Maskot Piala Dunia U-20 2023 Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) melalui akun twitter-nya mengumumkan Bacuya sebagai nama maskot resmi Piala Dunia U-20 2023 yang akan digelar di Indonesia.

Nama Bacuya mengacu pada nama hewan asli Indonesia, badak bercula yang menjadi maskot di ajang bergengsi ini.

Piala Dunia U-20 FIFA 2023 adalah edisi ke-23 turnamen Piala Dunia U-20 FIFA. Turnamen ini akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Mei – 11 Juni 2023.

🇮🇩🦏 Meet Bacuya, the Javanese rhinoceros and mascot of the 2023 #U20WC Indonesia! pic.twitter.com/FM6X4QGynD