Brighton Tunjuk Roberto de Zerbi Sebagai Pelatih Baru

London, Beritasatu.com - Brighton mengumumkan Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka. Pengganti Graham Potter itu telah menandatangani kontrak empat tahun di Stadion Amex pada hari Minggu (18/9/2022).

Pelatih berusia 43 tahun tersebut sebelumnya menganggur sejak meninggalkan Shakhtar Donetsk pada Juli karena perang di Ukraina. Debutnya sebagai pelatih Brighton akan terjadi saat melawan Liverpool di Anfield pada 1 Oktober.

"Saya benar-benar senang Roberto telah setuju untuk menjadi pelatih kepala baru kami. Tim-tim Roberto memainkan gaya sepak bola yang menarik dan berani, dan saya yakin gaya dan pendekatan taktisnya akan sangat cocok dengan skuat kami yang ada," ujar Direktur Albion, Tony Bloom.

De Zerbi sudah kenyang pengalaman di sepakbola Liga Italia setelah sempat menangani Palermo, Benevento dan Sassuolo.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ