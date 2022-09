Ini Daftar 14 Tim yang Lolos Piala Asia U-20 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Sudah 13 negara plus tuan rumah Uzbekistan memastikan lolos bermain di putaran final Piala Asia U-20 2023. Sembilan juara grup dan empat runner up terbaik akan bermain di Uzbekistan.

Timnas U-20 Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang sudah mendapat tiket tampil di Uzbekistan. Indonesia lolos setelah menjadi juara Grup F. Dari tiga laga grup, Indonesia meraih poin sempurna, 9 poin setelah mengalahkan Timor Leste, Hong Kong dan Vietnam.

Selain Timnas Indonesia, negara lain yang juga tampil sebagai juara grup adalah Arab Saudi, Qatar, Jepang, Jordania, Korea Selatan, Oman, Tajikistan, dan Iran.

Sementara empat negara lain yang lolos Piala Asia U-20 dengan memanfaatkan jatah runner up terbaik adalah Vietnam, Kirgistan, Tiongkok, dan Suriah.

Masih tersedia dua slot kosong untuk menggenapkan jumlah partisipan Piala Asia U-20 2023 menjadi 16. Satu grup yang sama sekali belum bertanding yakni Grup H dihuni Irak, Australia, India, dan Kuwait.

Juara Grup H dipastikan bakal lolos ke Piala Asia U-20 2023. Sementara runner up Grup H harus bersaing dengan Thailand yang saat ini berada di peringkat kelima dalam ranking peringkat kedua.

BACA JUGA

AFC Akan Inspeksi Stadion di Indonesia Terkait Bidding Piala Asia 2023

Piala Asia U-20 2023 akan berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023. Keempat finalis Piala Asia U-20 2023 akan mendapat jatah tampil di Piala Dunia U-20 2023 yang bakal berlangsung di Indonesia.



Daftar Negara Lolos ke Putaran Final Piala Asia U-20 2023:

1. Uzbekistan (Tuan Rumah)

2. Arab Saudi (Juara Kualifikasi Grup A)

3. Qatar (Juara Kualifikasi Grup B)

4. Jepang (Juara Kualifikasi Grup C)

5. Jordania (Juara Kualifikasi Grup D)

6. Korea Selatan (Juara Kualifikasi Grup E)

7. Indonesia (Juara Kualifikasi Grup F)

8. Oman (Juara Kualifikasi Grup G)

9. Tajikistan (Juara Kualifikasi Grup I)

10. Iran (Juara Kualifikasi Grup J)

11. Vietnam (Peringkat Pertama Runner Up Terbaik)

12. Kirgistan (Peringkat Kedua Runner Up Terbaik)

13. China (Peringkat Ketiga Runner Up Terbaik)

14. Suriah (Peringkat Keempat Runner Up Terbaik)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com